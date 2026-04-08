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Incêndios. Governo cria Comando Integrado de Prevenção e Operações

Incêndios. Governo cria Comando Integrado de Prevenção e Operações

É apresentado logo à tarde, em Leiria, local onde vai ficar instalada uma nova estrutura para ajudar a reduzir o risco de incêndios rurais antes do verão. Chama-se CIPO e designa-se por Comando Integrado de Prevenção e Operações.

RTP Antena 1 /
Foto: Rui Rodrigues - RTP

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Este novo comando serve para reforçar a capacidade de planear, antecipar, intervir e controlar o risco.

Um sistema que faz parte da estratégia do Governo para a prevenção de fogos, criando novos acessos nos espaços florestais e limpeza de material combustível acumulado.
Sara Araújo de Almeida – RTP Antena 1

Fazem parte deste comando, a Proteção Civil, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, GNR, Forças Armadas e bombeiros.
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