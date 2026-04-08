Incêndios. Governo cria Comando Integrado de Prevenção e Operações

Este novo comando serve para reforçar a capacidade de planear, antecipar, intervir e controlar o risco.





Um sistema que faz parte da estratégia do Governo para a prevenção de fogos, criando novos acessos nos espaços florestais e limpeza de material combustível acumulado.

Sara Araújo de Almeida – RTP Antena 1





Fazem parte deste comando, a Proteção Civil, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, GNR, Forças Armadas e bombeiros.