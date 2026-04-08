País
Incêndios. Governo cria Comando Integrado de Prevenção e Operações
É apresentado logo à tarde, em Leiria, local onde vai ficar instalada uma nova estrutura para ajudar a reduzir o risco de incêndios rurais antes do verão. Chama-se CIPO e designa-se por Comando Integrado de Prevenção e Operações.
Este novo comando serve para reforçar a capacidade de planear, antecipar, intervir e controlar o risco.
Um sistema que faz parte da estratégia do Governo para a prevenção de fogos, criando novos acessos nos espaços florestais e limpeza de material combustível acumulado.