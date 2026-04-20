Incêndios. Luís Neves diz que novo Comando "não é uma matriosca"

“Não podemos viver com esse estigma de que há sempre problemas. Estamos a derrubá-los”, conclui.

Elísio Oliveira, é ele quem lidera o CIPO

da minha parte, qualquer obstáculo será rapidamente afastado”, defendendo que a visão deve ser global e não “olhar para o umbigo de cada um de nós”. E na defesa desta nova estrutura, o ministro deixa o aviso: “”, defendendo que a visão deve ser global e não”.

“Quem comanda? Isso não é um problema”

Essa questão, está resolvida. Não é um problema”, assegura. ”, assegura.

Reforma da Proteção Civil: “terá de haver dinheiro”

para alavancar e não deixar de fazer os investimentos vitais para o exercício das funções de cada uma das estruturas que tutelo”, conclui. Mais do que convencer o colega das Finanças, o MAI diz que o mais importante é o Programa do Governo, que prevê como prioridade a área da Administração Interna, e o Programa de Transformação, Recuperação e Resiliência “”, conclui.

Mudanças no SIRESP anunciadas nos próximos dias

Já encontrámos financiamento” para cumprir o que recomendou o primeiro-ministro sobre a matéria, adianta Luís Neves que refere que o SIRESP “é uma marca que está diabolizada, mas deixará de ser diabolizada porque cumprirá a sua missão”. ” para cumprir o que recomendou o primeiro-ministro sobre a matéria, adianta Luís Neves que refere que o SIRESP “”.

“O verão vai ser muito duro”

De dia para dia estão a ser criadas OIGP”, assegura. Luís Neves destaca ainda as Operações Integradas de Gestão da Paisagem (OIGP), um mecanismo de gestão conjunta de territórios de alto risco de incêndio e cuja limpeza implica a comparticipação do Estado através do Fundo Ambiental. “”, assegura.

“Se houver falhas de coordenação ou de comunicações nos incêndios temos de tomar decisões”

Se houver alguma questão grave terá de ser avaliada no mais curto espaço de tempo e tomar decisões que se imponham”, conclui. ”, conclui.

O regresso dos CDOS. “O documento existe”

Em entrevista ao podcast da Antena 1,, o Ministro da Administração Interna sublinha que esta estrutura não é uma “” e à pergunta se “”, Luís Neves responde que”.Na primeira entrevista como MAI, Luís Neves, anuncia que, para que as zonas afetadas pelo comboio de tempestades em janeiro e fevereiro estejam preparadas para a época de incêndios. Além disso,de estradas, aceiros e caminhos rurais.”, refere o MAI, que acrescenta que “”.” destaca o Ministro da Administração Interna sobre Elísio Oliveira, antigo Comandante Regional de Lisboa e Vale do Tejo na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).Nesta entrevista, Luís Neves explica que o Executivo cria o CIPO para responder à questão: “”, quando estão identificados 22 concelhos em situação de calamidade, a partir de Leiria e num raio em direção ao interior do país, resultado do comboio de tempestades que atingiu Portugal em janeiro e fevereiro.O CIPO fica instalado em Leiria, porque é aí que está o “”, expressão usada pelo MAI na apresentação dessa estrutura. E, dessa forma, “”.Luís Neves assegura que a voz de comando, no momento do combate aos fogos florestais, está atribuída aos bombeiros, “”, como os caracteriza.No entanto o ministro admite que “”., esclarece o ministro da Administração Interna noda rádio pública.Reforma que passa por promover o recrutamento e a retenção de profissionais, a formação de recursos humanos, entre outras matérias.” avisa Luís Neves.”, defende.O Governo vai fazer alterações no Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP).”, anuncia Luís Neves na Antena 1.O MAI defende que o que se passou no apagão e nas tempestades não pode voltar a acontecer. E garante por isso que “” no verão já serão visíveis mudanças no SIRESP. “”, promete o ministro.Sem rodeios, o ministro da Administração Interna deixa um aviso e faz um apelo aos proprietários dos terrenos, em particular nas zonas afetadas pelas tempestades: “”.”, relembra e não aponta um prazo para que essa limpeza esteja finalizada: “”.” revela o ministro da Administração Interna.Luís Neves garante que “”.”, lamenta enquanto repete que “”.À pergunta da editora de política da Antena 1, Natália Carvalho, “”, o ministro responde que “”.. É desta forma que o ministro da Administração Interna se refere à eventual criação dos Comandos Distritais de Operações de Socorro (CDOS), estruturas desmanteladas em 2023 e substituídas por Comandos Sub-regionais de Emergência e Proteção Civil.Luís Neves anda pelo país, num roteiro que já o levou a nove distritos, para “”.”, afirma.Pergunta a editora de política da Antena 1, Natália Carvalho: “”. O ministro responde: “”.O ministro da Administração Interna defende a profissionalização dos bombeiros. Na opinião de Luís Neves só assim o país conseguirá atrair recursos humanos para as corporações.”, explica.Entrevista conduzida por Natália Carvalho, editora de política da Antena 1.