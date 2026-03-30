Incêndios. Ministro da Administração Interna antevê um ano complicado

O mau tempo que assolou Portugal deitou abaixo muita vegetação um pouco por todo o país. Vegetação essa que é agora "combustível" orgânico e que em período de maior calor pode ser uma fonte de propagação dos fogos. Um problema que o ministro da Administração Interna antevê como uma preocupação.