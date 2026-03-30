País
Incêndios. Ministro da Administração Interna antevê um ano complicado
O mau tempo que assolou Portugal deitou abaixo muita vegetação um pouco por todo o país. Vegetação essa que é agora "combustível" orgânico e que em período de maior calor pode ser uma fonte de propagação dos fogos. Um problema que o ministro da Administração Interna antevê como uma preocupação.
"Vai ser um ano complicado" refere Luís Neves.
O governante admite mesmo riscos acrescidos para o próximo Verão.Relativamente às comunicações de emergência e segurança, o ministro da Administração Interna não revela pormenores, mas promete, dentro de poucos dias, novidades sobre o SIRESP. Palavras de Luís Neves, esta segunda-feira, à margem de uma reunião no âmbito do 'Roteiro de Proximidade com os Bombeiros', em Portalegre.