Incêndios. O que a vista alcança do Alto do Malhão

A atividade da Rede Nacional de Postos de Vigia permite detetar rapidamente fogos na fase nascente e uma intervenção dos meios de combate de forma precisa.O repórter da Antena 1 Mário Antunes foi ao interior do Algarve, em plena Serra do Caldeirão, conhecer um desses postos de vigia, no Alto do Malhão.Para lá chegar, é preciso vencer um difícil lanço de escadas, mas antes, pelo meio de curvas e contracurvas, os cerca de 500 metros de altitude do Alto do Malhão, concelho de Loulé.Do topo do Posto de Vigia a vista alcança quilómetros e quilómetros de serrania.Ser vigilante da floresta é um trabalho solitário, que esta mulher, residente na freguesia de Salir, escolheu há quase 20 anos como ocupação durante a chamada época de fogos.