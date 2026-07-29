Incêndios. Oito distritos com dezenas de concelhos em perigo máximo

Trata-se de concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Guarda e Portalegre, Viseu e Castelo Branco, Coimbra e Santarém, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Estes três últimos distritos têm vários concelhos com perigo muito elevado, bem como os distritos de Faro, Viana do Castelo, Braga, Porto e Leiria



O resto do território enfrenta um perigo elevado ou moderado.



Para hoje é esperada uma descida de temperatura, em especial da máxima, exceto no nordeste transmontano.



A temperatura mais elevada será em Bragança, com 38 graus celsius, seguida de Beja com 37. Faro vai chegar aos 28 graus, Lisboa aos 31 e o Porto aos 23.