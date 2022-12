Indemnização TAP. Primeiro-ministro quer esclarecimento dos factos

O primeiro-ministro garante que desconhecia que a secretária de Estado do Tesouro tinha saído da TAP com uma indemnização de meio milhão de euros. António Costa diz que quer agora o esclarecimento cabal dos factos que levaram a este pagamento e deixa em aberto a continuidade de Alexandra Reis no Governo.