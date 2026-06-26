País
INEM apura circunstâncias de morte de jovem de 20 anos em Vila Real
O INEM está a "apurar as circunstâncias" da morte de uma jovem de 20 anos em Vila Real. Após um alerta de paragem cardiorrespiratória, verificou-se a inoperacionalidade da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).
De acordo com o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), a situação tem origem num alerta recebido no Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) às 12h58 de quinta-feira.
A mulher, com 20 anos, apresentava queixas de dispneia.
O INEM indicou que “atendendo ao facto de os meios de emergência médica mais próximos se encontrarem empenhados noutras ocorrências”, foi acionada a ambulância dos Bombeiros Voluntários de Santa Marta de Penaguião “por ser o meio disponível mais próximo”.
A mulher, com 20 anos, apresentava queixas de dispneia.
O INEM indicou que “atendendo ao facto de os meios de emergência médica mais próximos se encontrarem empenhados noutras ocorrências”, foi acionada a ambulância dos Bombeiros Voluntários de Santa Marta de Penaguião “por ser o meio disponível mais próximo”.
“Após informação transmitida pela equipa local de que a vítima se encontrava em paragem cardiorrespiratória, foi acionada a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Vila Real”, acrescenta o INEM.
No entanto, "no momento em que iniciava a deslocação, a equipa comunicou ao CODU a inoperacionalidade da viatura, tendo essa informação sido de imediato transmitida à equipa no local, que prosseguiu a assistência à vítima, realizando manobras de Suporte Básico de Vida com recurso a Desfibrilhador Automático Externo".