INEM apura circunstâncias de morte de jovem de 20 anos em Vila Real





“Após informação transmitida pela equipa local de que a vítima se encontrava em paragem cardiorrespiratória, foi acionada a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Vila Real”, acrescenta o INEM.





No entanto, "no momento em que iniciava a deslocação, a equipa comunicou ao CODU a inoperacionalidade da viatura, tendo essa informação sido de imediato transmitida à equipa no local, que prosseguiu a assistência à vítima, realizando manobras de Suporte Básico de Vida com recurso a Desfibrilhador Automático Externo".









De acordo com o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), a situação tem origem num alerta recebido no Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) às 12h58 de quinta-feira.A mulher, com 20 anos, apresentava queixas de dispneia.O INEM indicou que