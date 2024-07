A ministra da Saúde considera que o atual serviço do INEM não é o que o país precisa.

No Parlamento, Ana Paula Martins anunciou a criação de uma comissão para avaliar a resposta que tem de ser dada ao nível dos serviços de emergência.



Quanto à polémica dos helicópteros do INEM, a governante assegura que o Governo nunca impediu a administração do instituto de abrir um novo concurso.