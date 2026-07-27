País
INEM recusa ideia de que se vão perder 100 ambulâncias do dispositivo operacional próprio
Depois do presidente ter, numa entrevista à RTP no fim de semana, ter dito que essas ambulâncias podem vir a ser transferidas para as unidades locais de saúde.
Ora a Comissão de Trabalhadores do Instituto considera que a decisão é má e pode afetar 71 concelhos.
Mas, em comunicado à lusa, o Instituto diz que não está em causa a diminuição da capacidade de resposta às populações, mas sim o reforço e a integração entre a emergência pré-hospitalar e os cuidados hospitalares.
Mas, em comunicado à lusa, o Instituto diz que não está em causa a diminuição da capacidade de resposta às populações, mas sim o reforço e a integração entre a emergência pré-hospitalar e os cuidados hospitalares.