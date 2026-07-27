INEM recusa ideia de que se vão perder 100 ambulâncias do dispositivo operacional próprio

INEM recusa ideia de que se vão perder 100 ambulâncias do dispositivo operacional próprio

Depois do presidente ter, numa entrevista à RTP no fim de semana, ter dito que essas ambulâncias podem vir a ser transferidas para as unidades locais de saúde.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa

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Ora a Comissão de Trabalhadores do Instituto considera que a decisão é má e pode afetar 71 concelhos.

Mas, em comunicado à lusa, o Instituto diz que não está em causa a diminuição da capacidade de resposta às populações, mas sim o reforço e a integração entre a emergência pré-hospitalar e os cuidados hospitalares.

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