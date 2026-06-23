INEM regista mais 6.000 chamadas em junho face a 2025 devido ao calor

Dados avançados à agência Lusa pelo INEM apontam um "aumento significativo" da procura dos seus serviços nas últimas semanas, refletido no acréscimo do volume de chamadas recebidas nos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU).

Entre 1 e 21 de junho de 2026, os CODU receberam cerca de 97.900 chamadas, uma média diária superior a 4.660 contactos. No mesmo período de 2025, a média diária situou-se em cerca de 4.377 chamadas, aproximadamente mais 287 por dia (+6,5%).

"Esta tendência é consistente com o aumento de atividade que tem vindo a ser observado desde o final de maio", sublinha o Instituto Nacional de Emergência Médica em resposta à Lusa.

Segundo o INEM, uma parte relevante das ocorrências está associada ao agravamento de doenças crónicas e a diversas situações de doença aguda.

Entre os motivos mais frequentes de contacto, destacam-se as dificuldades respiratórias, o agravamento de patologias cardiovasculares, episódios de desidratação, alterações do estado geral, síncopes e outras situações clínicas que podem ser potenciadas pela exposição prolongada a temperaturas elevadas.

O INEM adianta que tem registado um aumento de ocorrências relacionadas com os efeitos das temperaturas elevadas, incluindo situações de desidratação e agravamento de doenças preexistentes.

"Contudo, a caracterização detalhada da gravidade clínica das ocorrências encontra-se em permanente monitorização, sendo mais evidente, nesta fase, o aumento global da procura dos serviços de emergência médica", sustenta.

De acordo com o instituto, as pessoas mais vulneráveis aos efeitos do calor intenso continuam a ser os idosos, os doentes crónicos, as crianças mais pequenas e as pessoas com maior exposição ao calor por razões profissionais ou recreativas.

Alertou ainda que os doentes com patologias cardiovasculares, respiratórias, renais ou metabólicas requerem "particular atenção" durante os períodos de temperaturas extremas.

Embora o aumento da procura esteja a ser sentido de forma generalizada em várias regiões do país, o INEM assinala que "as zonas que registam um acréscimo sazonal significativo da população tendem a exercer maior pressão sobre o Sistema Integrado de Emergência Médica, com destaque para o Algarve".

A este propósito, recorda o Plano de Reforço Operacional para o verão, em vigor até ao final de setembro, implementado no Algarve, que contempla o reforço dos meios de emergência médica.

O INEM assegura que monitoriza continuamente os indicadores operacionais e ajusta os meios disponíveis de forma a minimizar o impacto do aumento da atividade e garantir uma resposta adequada às situações de emergência médica.

A resposta é coordenada com bombeiros, delegações da Cruz Vermelha Portuguesa, hospitais públicos, forças de segurança e entidades de proteção civil, no âmbito do Sistema Integrado de Emergência Médica.

"Esta coordenação permite adaptar os dispositivos operacionais às necessidades identificadas e reforçar a capacidade de resposta em períodos de maior pressão assistencial", sublinha.

O INEM apela à adoção de medidas preventivas para reduzir os riscos para a saúde associados ao calor, como evitar a exposição solar nas horas de maior calor, reforçar a ingestão de água, utilizar roupa leve, permanecer sempre que possível, em locais frescos e ventilados e evitar esforços físicos intensos nos períodos mais quentes.

Aconselha especial atenção a crianças, idosos e pessoas vulneráveis, bem como contacto regular com quem possa necessitar de apoio durante períodos de calor intenso.

Deve ser procurada assistência médica perante sinais de desidratação, alterações do estado de consciência, dificuldade respiratória ou golpe de calor.