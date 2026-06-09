INEM regista prejuízos de 7,6 milhões de euros o ano passado

O INEM voltou a ter prejuízos em 2025. É o segundo ano consecutivo em que acontece e, agora, parece ter piorado: no ano passado, o saldo negativo do Instituto de Emergência Médica foi de 7,6 milhões de euros, quando em 2024 tinha sido de 340 mil euros.







As transferências para os bombeiros, que subiram mais de 37 por cento, e a despesa com pessoal são apresentados como fatores que justificam este agravamento, segundo um relatório interno citado pelo jornal Público.





De acordo com o mesmo documento, o INEM teve um reforço orçamental de mais de 24 milhões de euros. Mesmo assim, não foi suficiente para tirar do vermelho as contas do INEM.