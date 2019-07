INEM. Tempos de espera chegaram aos oito minutos em junho

RTP01 Jul, 2019, 12:48 | País

Entre seis a oito minutos. De acordo com uma notícia do Jornal de Notícias, este foi o tempo médio de espera para o atendimento de chamadas no INEM no mês de junho. O jornal teve acesso a dados internos do Instituto Nacional de Emergência Médica e revela graves problemas nos CODU (Centros de Orientação de Doentes Urgentes).



Dois dias estão em destaque no que toca ao tempo médio de atendimento de chamadas urgentes. A 21 de junho, após o feriado do Corpo de Deus, entre as 10h30 e as 11h00, o INEM levou, em média, seis minutos para atender as chamadas que chegaram da central.



No dia de São João, 24 de junho, os tempos de espera chegaram aos oito minutos. O INEM explicou que estes tempos se devem a “picos de serviço”, tratando-se de situações pontuais.



De todas as chamadas perdidas, apenas metade das mesmas foram recuperadas, sendo que dez mil acabaram por ser desligadas antes de serem atendidas. O problema é especialmente grave devido ao défice de recursos humanos, tanto no CODU como nas ambulâncias.

Situação com tendência para piorar

Rui Lázaro, do Sindicato de Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH), disse, em entrevista à RTP, que os números apresentados pelo matutino não surpreendem e que em oito minutos podem acontecer vários problemas.



“Em oito minutos podem acontecer situações indesejadas se considerarmos também o tempo de resposta de chegada de uma ambulância à ocorrência então aí podem ocorrer situações indesejadas”.



O vice-presidente do STEPH afirmou que a situação é grave e que se deve essencialmente à falta de recursos humanos.







O presidente do INEM revelou a carência de 400 técnicos, sendo que foi pedida a contratação de 200 e a tutela apenas autoriza a entrada de 150 pessoas.

“Uma situação irrepetível”

“Não temos dúvidas que quanto terminar o processo concursal destes 150, já outros tantos, ou mais, abandonaram o instituto, tendo em conta a saída massiva que se tem verificado nos últimos meses. É caso para dizer que o INEM sofre de uma doença crónica que carece de intervenção urgente”.Para além da falta de profissionais, Rui Lázaro apontou as más condições de trabalho dos técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, assinalando horários que contemplam as preferências dos trabalhadores, esquemas que obrigam os profissionais a saírem do local habitual de trabalho o que tem levado a desmotivação e “falta de compromisso crescente”.O presidente do INEM, Luís Meira, disse que a situação ocorrida em junho é “irrepetível” e que a mesma aconteceu devido a picos de serviço que tornaram o tempo médio de atendimento superior ao que é desejado.“Tivemos períodos em que houve efetivamente um volume acrescido de serviço. Temos dificuldades com os recursos humanos e essas dificuldades acabaram por se refletir naquilo que foi a resposta que os CODU deram, em momentos muito concretos e pontuais”.Luís Meira acrescentou que a situação prevista para os meses de junho e agosto não será similar à do mês anterior.“O mês de junho foi um mês particularmente difícil por um conjunto de situações, nomeadamente, pelo elevado número de feriados que teve e pelo facto de ter, durante o mês, cinco fins de semana completos”.