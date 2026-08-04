Infantário de Vilar de Mouros mantém-se aberto no próximo ano letivo

O Jardim de Infância (JI) da Escola de Vilar de Mouros, em Caminha, vai permanecer aberto no próximo ano letivo, após receios de que fechasse por falta de crianças, foi hoje divulgado.

Questionada pela Lusa sobre o infantário da freguesia de Vilar de Mouros, fonte da Câmara de Caminha, no distrito de Viana do Castelo, disse que se vão manter abertas no ano letivo de 2026/2027 todas as escolas do concelho e que foram aprovadas todas as turmas com o número de alunos proposto.

Duas mães com crianças na escola da Torre, em Vilar de Mouros, revelaram também à Lusa ter sido informadas de que o infantário vai abrir no próximo letivo, depois de terem recebido a indicação de que o espaço podia não reabrir por falta de alunos.

Pais e mães de Vilar de Mouros estavam no início de julho à procura de três crianças para matricular e evitar o encerramento do infantário da escola da freguesia, destacando, em declarações à Lusa, que oferecia os serviços de cantina e transporte escolar gratuito.

A 15 de julho, a vereadora da Educação da Câmara de Caminha afirmou que o encerramento do JI estava a ser ponderado pelo agrupamento de escolas.

A 06 de julho, Filipa Fernandes, mãe de dois alunos, disse que, no fim do ano letivo, na festa de finalistas, havia 18 crianças (JI e EB) na escola da freguesia onde residem cerca de 730 pessoas.

Na ocasião, Filipa Fernandes disse que no próximo ano letivo ficam na Escola Básica cinco crianças e que, no JI, havia sete inscritos, "quando 10 é o número mínimo de crianças para abrir uma turma", segundo as indicações dadas pela escola.