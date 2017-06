Infarmed deteta medicamentos ilegais para emagrecer e melhorar desempenho sexual

Lusa 02 Jun, 2017, 07:42 / atualizado em 02 Jun, 2017, 08:12 | País

De acordo com a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, o produto P57 Hoodia (cápsula) é um medicamento ilegal por não dispor de autorização de introdução no mercado em Portugal e conter uma substância (subutramina) que foi retirada do mercado europeu por constituir um risco para a saúde.

Esta substância, "que tem atividade farmacológica e se destina ao emagrecimento, foi detetada após análise no laboratório do Infarmed", refere a autoridade do medicamento.

"Atendendo a que este produto não foi autorizado pelo Infarmed, a sua utilização é proibida em Portugal, não estando garantida a sua qualidade, segurança e eficácia", acrescenta.

O Infarmed indica ainda a todas as entidades que disponham deste produto que não o podem vender, dispensar ou administrar, devendo comunicar de imediato com a autoridade do medicamento, e que os utentes que tenham adquirido o produto não o devem utilizar, entregando as embalagens em causa na farmácia para posterior destruição.

Na quinta-feira, tinha sido detetado um outro medicamento ilegal (Li Da -- Daidaihua), também para emagrecer e que continha a mesma substância proibida.

No âmbito do protocolo de colaboração com a Autoridade Tributária e Aduaneira, destinado ao combate à falsificação de medicamentos, foi igualmente detetado um ouro fármaco ilegal (Men´s Coffe) por falta de autorização de introdução no mercado em Portugal e por ter uma substância utilizada em medicamentos destinados ao tratamento da disfunção erétil.

O Infarmed adianta que esta substância - sildenafil - tem atividade farmacológica e destina-se à melhoria do desempenho sexual.

A autoridade do medicamento indica ainda que as entidades que disponham deste produto não o podem vender, dispensar ou administrar, devendo comunicar de imediato com o Infarmed, e aconselha os utentes a não o utilizar, entregando na farmácia as embalagens que tiverem para posterior destruição.