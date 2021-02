Infecciologista de Setúbal diz que afluência de doentes "foi avassaladora" em janeiro

"Nós tratámos durante um mês [janeiro de 2021] muito mais doentes do que tratámos no resto do tempo, muito mais doentes em enfermaria, muito mais doentes em cuidados intensivos. E já vamos com 10 meses de epidemia" de covid-19, disse José Poças.

Segundo o responsável pelo Serviço de Infecciologia do CHS, que integra os hospitais de São Bernardo e do Outão, em janeiro foram assistidos 2.666 doentes, "metade dos quais com enorme gravidade clínica: amarelos, laranjas e vermelhos".

"Foi avassalador, está a ser avassalador", enfatizou o especialista em infecciologia, que falava sobre a procura e oferta de cuidados de saúde no CHS num debate `online` promovido pela Câmara de Setúbal.

José Poças alertou também para a prevalência no concelho de `doentes covid`, números que, com base em dados oficiais, disse serem muito superiores "à prevalência no resto da Península de Setúbal".

Segundo o clínico do CHS, "o que está estabelecido para a resposta a esta patologia não tem uma correspondência naquilo que é a distribuição dos recursos na região, ou seja, a taxa de esforço de Setúbal é efetivamente, quer em cuidados intensivos, quer nas enfermarias, muitíssimo superior".

"E, aquilo que os estudos matemáticos dizem é que, de facto, não vai haver uma descida próxima, mas uma tendência para a estabilização dos números de doentes que vão necessitar de ser internados. E ainda uma subida, durante os próximos tempos, dos doentes que vão precisar de cuidados intensivos", advertiu José Poças.

"A magnitude dos doentes ativos é esta: dos quase 10 mil doentes diagnosticados no concelho até agora, mais de 50% estão ativos. E isto é catastrófico, como é bom de ver", concluiu.

