Insolvência da TAP SGPS investigada por suspeita de ter sido provocada

DR

A decisão da juíza do Tribunal da Comarca de Lisboa não é passível de recurso.



E surge um mês depois da companhia aérea brasileira Azul ter apresentado um requerimento junto do Tribunal.



A informação é avançada pelo jornal Eco.



Em janeiro, a antiga TAP SGPS ficou vazia de património.



Apenas permaneceu nesta empresa o empréstimo obrigacionista de 182 milhões da Azul à TAP e que está ainda por pagar.



A Azul acusa a gestão da TAP de ter provocado a insolvência de forma deliberada.



Com esta ação, e se a insolvência for considerada "culposa" pelo tribunal, os administradores podem ter penas de inibição do exercício de funções em empresas durante 2 a 10 anos, e podem ter de pagar indemnizações aos credores da empresa insolvente.