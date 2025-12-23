País
Insolvência da TAP SGPS investigada por suspeita de ter sido provocada
A Justiça vai analisar se a insolvência da antiga TAP SGPS foi provocada pelos administradores de forma propositada.
DR
E surge um mês depois da companhia aérea brasileira Azul ter apresentado um requerimento junto do Tribunal.
A informação é avançada pelo jornal Eco.
Em janeiro, a antiga TAP SGPS ficou vazia de património.
Apenas permaneceu nesta empresa o empréstimo obrigacionista de 182 milhões da Azul à TAP e que está ainda por pagar.
A Azul acusa a gestão da TAP de ter provocado a insolvência de forma deliberada.
Com esta ação, e se a insolvência for considerada "culposa" pelo tribunal, os administradores podem ter penas de inibição do exercício de funções em empresas durante 2 a 10 anos, e podem ter de pagar indemnizações aos credores da empresa insolvente.