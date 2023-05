Instabilidade na rocha mantém encerrado o acesso às praias da Arrábida

Foto : Câmara Municipal de Setúbal

O acesso às praias da Arrábida, no troço entre o túnel da Figueirinha e a praia de Galapos, mantém-se encerrado ao trânsito. A instabilidade num bloco de rocha de grandes dimensões e a extensa fissura de afastamento, levou as autoridades a vedar o trânsito rodoviário. A interdição de circulação estende-se aos peões, por uma questão de segurança. Desde de fevereiro que esta estrada está cortada e pode manter-se durante a época balnear. Os utilizadores destas praias mostram-se preocupados com a situação.