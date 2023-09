Instituto do Vinho do Douro e do Porto aceita renegociar preço das uvas

Quatro adegas cooperativas da região decidiram pedir uma audiência urgente à ministra da Agricultura para reclamar soluções rápidas que beneficiem pequenos e médios produtores que precisam de vender as uvas a um preço justo e compensatório.Gilberto Igrejas mostra-se disponível para conversar:Em entrevista ao podcast da Antena 1, "O vinho não cai do céu", o presidente do Instituto do Vinho do Douro e do Porto fala ainda da recente petição, assinada por dezenas de personalidades ligadas à região, na qual são pedidas alterações a uma regulamentação com mais de cem anos.Gilberto Igrejas anuncia que até ao fim do ano vai haver novidades.Uma entrevista que pode escutar na íntegra a partir de logo tarde em no podcast da RTP Play, "O vinho não cai do céu".