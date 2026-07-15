País
Instituto Português do Sangue faz apelo urgente à doação de sangue
O Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) faz um apelo urgente à população para que dê sangue antes ou durante as férias.
Em causa estão as baixas reservas que podem colocar em risco a capacidade de resposta dos hospitais.
Segundo o instituto, a situação é “particularmente preocupante” nos grupos A+, A -, O+ e O-.
“Assim, apelamos a todos, que antes ou durante as férias, façam uma dádiva de sangue, pois assim poderemos manter as reservas de sangue em níveis adequados e dar resposta às necessidades dos doentes que precisam de transfusões sanguíneas para viver”, afirma o instituto em comunicado.
O IPST refere que, como acontece habitualmente durante os meses de verão, a partir do início de julho, verifica-se “uma redução significativa da afluência de dadores”, devido sobretudo ao período de férias e às elevadas temperaturas.
No entanto, alerta, “as necessidades dos hospitais mantêm-se inalteradas, uma vez que continuam a existir doentes que necessitam diariamente de transfusões sanguíneas, vítimas de acidentes rodoviários, doentes oncológicos, intervenções cirúrgicas programadas e situações de emergência”.
O instituto recorda que podem dar sangue todos os cidadãos saudáveis com idades entre os 18 e os 70 anos, com peso igual ou superior a 50 kg.
Segundo o instituto, a situação é “particularmente preocupante” nos grupos A+, A -, O+ e O-.
“Assim, apelamos a todos, que antes ou durante as férias, façam uma dádiva de sangue, pois assim poderemos manter as reservas de sangue em níveis adequados e dar resposta às necessidades dos doentes que precisam de transfusões sanguíneas para viver”, afirma o instituto em comunicado.
O IPST refere que, como acontece habitualmente durante os meses de verão, a partir do início de julho, verifica-se “uma redução significativa da afluência de dadores”, devido sobretudo ao período de férias e às elevadas temperaturas.
No entanto, alerta, “as necessidades dos hospitais mantêm-se inalteradas, uma vez que continuam a existir doentes que necessitam diariamente de transfusões sanguíneas, vítimas de acidentes rodoviários, doentes oncológicos, intervenções cirúrgicas programadas e situações de emergência”.
O instituto recorda que podem dar sangue todos os cidadãos saudáveis com idades entre os 18 e os 70 anos, com peso igual ou superior a 50 kg.