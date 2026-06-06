País
Internamentos sociais, uma bomba relógio
A falta de respostas do Estado e a desarticulação de cuidados de saúde são para o antigo coordenador do plano de ação do envelhecimento ativo e saudável, Nuno Marques, as causas de uma bomba relógio chamada internamentos sociais.
O Presidente da República alertou esta semana para o problema. António José Seguro vincou que não podia ser o novo normal.
Em declarações à RTP Antena 1, o médico Nuno Marques defende uma abordagem multidisciplinar.
As equipas multidisciplinares são a cola para unir respostas que evitem os internamentos sociais, diz o médico.
A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, disse esta sexta-feira que é uma prioridade encontrar soluções para os internamentos sociais e que o Governo tem de trabalhar com o setor social
Em declarações à RTP Antena 1, o médico Nuno Marques defende uma abordagem multidisciplinar.
As equipas multidisciplinares são a cola para unir respostas que evitem os internamentos sociais, diz o médico.
A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, disse esta sexta-feira que é uma prioridade encontrar soluções para os internamentos sociais e que o Governo tem de trabalhar com o setor social