Internamentos sociais, uma bomba relógio

O Presidente da República alertou esta semana para o problema. António José Seguro vincou que não podia ser o novo normal.Em declarações à RTP Antena 1, o médico Nuno Marques defende uma abordagem multidisciplinar.As equipas multidisciplinares são a cola para unir respostas que evitem os internamentos sociais, diz o médico.A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, disse esta sexta-feira que é uma prioridade encontrar soluções para os internamentos sociais e que o Governo tem de trabalhar com o setor social