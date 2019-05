Intoxicação em central fruteira no Bombarral causou 14 vítimas

Lusa25 Mai, 2019, 14:47 | País

O segundo comandante dos bombeiros do Bombarral, Vasco Antunes, disse à Lusa que, no âmbito de obras que estavam a decorrer no armazém, "cortaram o telhado, o que veio a libertar produtos tóxicos, que estão por identificar".

Devido ao fumo gerado, os trabalhadores da central fruteira, localizada no Sanguinhal, distrito de Leiria, tiveram de sair do interior do armazém e 14 deles sofreram intoxicações, sendo considerados feridos ligeiros.

Dos 14, 12 foram transportados para a urgência de Caldas da Rainha do Centro Hospitalar do Oeste (CHO), segundo os bombeiros.

No entanto, a presidente do conselho de administração do CHO, Elsa Banza, afirmou à Lusa que deram entrada 13 trabalhadores, com "intoxicações muito leves", por isso deverão ter todos alta.

No local, estiveram 30 operacionais e 11 veículos, dos quais a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Caldas da Rainha e 10 ambulâncias das corporações do Bombarral, Cadaval e Óbidos.

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) deverá deslocar-se ao local na segunda-feira para investigar as causas do acidente de trabalho, disse à Lusa fonte da entidade.