Inundações. Rio Fernandes diz que obras no Porto ajudam a explicar inundações

O perito refere também o "conjunto de entulho e material de construção à disposição das águas" que contribui para entupimentos quando há grandes chuvas.



No entanto, o geógrafo sublinha o papel das obras de alargamento do metro, que obriga ao desvio do Rio da Vila.



Rio Fernandes diz que se trata de "uma obra de engenharia complexa", uma complexidade "que parece evitável".



Aponta como principal erro o facto de as obras atuais estarem a retirar o rio "do leito normal", quando as construções anteriores permitiam a canalização do curso de água pela via que este já percorria anteriormente.



"As obras estão a retirá-lo do leito normal", o que pode estar "na origem do que aconteceu" no sábado.



Assim, a situação "era evitável" se a estação não fosse colocada no centro da Praça da Liberdade e "mexesse minimamente com o que era o rio".