Investigação com animais. Biotério abre pela primeira vez para promover transparência

Nem sempre é bem entendida a utilização de animais em laboratório, mas apesar da evolução tecnológica, são determinantes na investigação.



Os biotérios são locais com regras bem definidas e sujeitos a uma legislação apertada que garante o bem-estar animal e até a administração das drogas é feita de forma a ser o menos desagradável possível.



Com esta visita única no âmbito de uma iniciativa da Associação Europeia de Investigação Animal, quer promover-se a transparência e o acesso à informação sobre a utilização de animais para fins científicos.