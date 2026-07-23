País
Investigação com animais. Biotério abre pela primeira vez para promover transparência
Pela primeira vez, o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde abriu o Biotério, uma forma de mostrar como vivem e são cuidados os 18 mil animais que ajudam no avanço da medicina e da ciência.
Os biotérios são locais com regras bem definidas e sujeitos a uma legislação apertada que garante o bem-estar animal e até a administração das drogas é feita de forma a ser o menos desagradável possível.
Com esta visita única no âmbito de uma iniciativa da Associação Europeia de Investigação Animal, quer promover-se a transparência e o acesso à informação sobre a utilização de animais para fins científicos.