Investigação RTP. Juiz e procuradora do tribunal de Braga acusados de parcialidade

A acusação parte de um grupo de mães. O caso mais grave envolve alegados abusos sexuais do pai a um menor de cinco anos.



A situação estava a ser investigada pelo Ministério Público, mas o Tribunal entregou a guarda à avó paterna, que vivia com o alegado agressor.



Às mães, juntam-se outros profissionais nas denúncias. Falam em discriminação contra as mulheres e numa espécie de concertação prévia das decisões judiciais.



Reportagem para ver na íntegra, no programa A Prova dos Factos, mais logo, a seguir ao Telejornal.