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Investigação RTP. Juiz e procuradora do tribunal de Braga acusados de parcialidade
É uma investigação RTP. Um juiz e uma procuradora do Tribunal de Família e Menores de Braga são acusados de parcialidade em decisões de regulação parental e de não terem em conta o superior interesse da criança.
A situação estava a ser investigada pelo Ministério Público, mas o Tribunal entregou a guarda à avó paterna, que vivia com o alegado agressor.
Às mães, juntam-se outros profissionais nas denúncias. Falam em discriminação contra as mulheres e numa espécie de concertação prévia das decisões judiciais.
Reportagem para ver na íntegra, no programa A Prova dos Factos, mais logo, a seguir ao Telejornal.