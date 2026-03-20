Investigada denúncia de abusos a pessoas com deficiência em instituição

Há pelo menos três anos que a direção do Centro saberá da existência destes abusos.



A denúncia chegou às autoridades numa carta escrita por utentes que relatam existir ainda maus-tratos, incluindo violentas agressões físicas.



É uma investigação do programa A Prova dos Factos para ver na íntegra esta sexta-feira à noite, após o Telejornal.