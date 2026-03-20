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Investigada denúncia de abusos a pessoas com deficiência em instituição

Investigada denúncia de abusos a pessoas com deficiência em instituição

O Ministério Público está a investigar alegados abusos sexuais no Centro de Educação Especial de Bragança. Em causa estão adultos portadores de deficiência que vivem numa instituição da Santa Casa da Misericórdia.

RTP /
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Há pelo menos três anos que a direção do Centro saberá da existência destes abusos.

A denúncia chegou às autoridades numa carta escrita por utentes que relatam existir ainda maus-tratos, incluindo violentas agressões físicas.

É uma investigação do programa A Prova dos Factos para ver na íntegra esta sexta-feira à noite, após o Telejornal.
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