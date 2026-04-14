Investigador Xavier Viegas alerta para aumento de fogos devido à rede elétrica

"Há uma causa a que parece muito importante prestar atenção que é a causa da rede elétrica. Conheço vários incêndios que começam com rede elétrica de noite. A rede elétrica está abandonada no meio do território e à noite há episódios de vento que potenciam [os incêndios]", disse o diretor do Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) aos negócios dos incêndios florestais.

Na opinião de Xavier Viegas, "a sociedade e o país têm estado a prestar pouco atenção a este assunto e por vezes a investigação das causas não é feita com o devido cuidado".

Exemplificou com a investigação ao incêndio de Pedrógão Grande, em 2017, em que "a Polícia Judiciária foi atrás da ideia de que tinha sido causado por uma descarga de trovoada que não houve".

O investigador disse ainda que os acidentes originados em linhas elétricas, que têm causas acidentais, têm provocado "áreas ardidas importantes".

Indicou também que as percentagens de incêndios com causas naturais são "bastante baixas", mas há anos, como 2025, em que houve "uma área ardida bastante importante devido a causas naturais".

Aos deputados da CPI, Xavier Viegas afirmou que Portugal é dos países onde mais se estudam as causas dos incêndios, frisando que "o número de causas não investigadas tem vindo a diminuir".

O investigador disse também que a área ardida devido ao fogo posto tem vindo a aumentar e manifestou-se surpreendido por fumar ter sido no ano passado "uma causa de área ardida muito importante".

Segundo Xavier Viegas, a pirotecnia é marginal nos últimos anos e os incêndios causados por queimas e queimadas têm vindo a diminuir.

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) aos negócios dos incêndios florestais, imposta pelo Chega, pretende investigar as causas, a gestão e os eventuais negócios associados aos grandes fogos florestais.