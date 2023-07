Investigadores e professores do ensino superior protestam contra precariedade

A maior parte destes profissionais ficou fora do PrevPAP.





Os poucos concursos abertos não chegam para todos, uma situação insustentável, explica o presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior, José Moreira.Sem cientistas não há ciência, refere José Moreira, e os que querem fazer carreira acabam por sair do país. Os que ficam vivem na incerteza do final do próximo contrato, com as consequências que essa situação acarreta.