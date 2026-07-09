País
Investimento de 468 milhões de euros em Grândola prevê parque logístico com mil postos de trabalho
Há um investimento privado de 468 milhões de euros que é "estratégico" para Grândola, diz o presidente da Câmara. Luís Vital Alexandre ouvido pela rádio pública, considera o investimento positivo para o município e para reduzir a atual forte dependência da economia local do turismo e da agricultura.
Créditos: Grândola Logistics Park Euro-Atlantic (GLPEA)
O novo Parque logístico tem ligação direta ao IC1 e à Linha Ferroviária do Sul, situando-se a apenas 8 km da autoestrada A2. É uma ligação multimodal que coloca o complexo a 50 km do Porto de Sines, a 64 km de Setúbal e a 100 km de Lisboa.
O presidente da Câmara de Grândola, Luís Vital Alexandre destaca o número de postos de trabalho que se prevê que sejam criados:" as estimativas apontam para que em atividade plena esta infraestrutura possa vir a empregar um número próximo das mil pessoas".
A Câmara de Grândola aguarda a finalização dos procedimentos legais e ambientais para que as obras do projeto se possam iniciar "no menor espaço de tempo possível" defende o autarca que acrescenta: "para nós é estratégico e fundamental que ele se venha a concretizar e que evolua e tenha sucesso".
A Câmara de Grândola aguarda a finalização dos procedimentos legais e ambientais para que as obras do projeto se possam iniciar "no menor espaço de tempo possível" defende o autarca que acrescenta: "para nós é estratégico e fundamental que ele se venha a concretizar e que evolua e tenha sucesso".