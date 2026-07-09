Investimento de 468 milhões de euros em Grândola prevê parque logístico com mil postos de trabalho

Investimento de 468 milhões de euros em Grândola prevê parque logístico com mil postos de trabalho

Há um investimento privado de 468 milhões de euros que é "estratégico" para Grândola, diz o presidente da Câmara. Luís Vital Alexandre ouvido pela rádio pública, considera o investimento positivo para o município e para reduzir a atual forte dependência da economia local do turismo e da agricultura.

Arlinda Brandão - RTP Antena 1 /

Créditos: Grândola Logistics Park Euro-Atlantic (GLPEA)

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A entidade promotora é a Qantara Capital que investe num Parque logístico que garante o acesso direto a rotas comerciais marítimas e a Sines. Pretende também ser uma porta de entrada de mercadorias para o mercado europeu.

O novo Parque logístico tem ligação direta ao IC1 e à Linha Ferroviária do Sul, situando-se a apenas 8 km da autoestrada A2. É uma ligação multimodal que coloca o complexo a 50 km do Porto de Sines, a 64 km de Setúbal e a 100 km de Lisboa.

O presidente da Câmara de Grândola, Luís Vital Alexandre destaca o número de postos de trabalho que se prevê que sejam criados:" as estimativas apontam para que em atividade plena esta infraestrutura possa vir a empregar um número próximo das mil pessoas".

A Câmara de Grândola aguarda a finalização dos procedimentos legais e ambientais para que as obras do projeto se possam iniciar "no menor espaço de tempo possível" defende o autarca que acrescenta: "para nós é estratégico e fundamental que ele se venha a concretizar e que evolua e tenha sucesso".
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