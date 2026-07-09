Investimento de 468 milhões de euros em Grândola prevê parque logístico com mil postos de trabalho

A entidade promotora é a Qantara Capital que investe num Parque logístico que garante oPretende também ser uma porta de entrada de mercadorias para o mercado europeu.O novo Parque logístico, situando-se a apenas 8 km da autoestrada A2. É uma ligação multimodal que coloca o complexo a 50 km do Porto de Sines, a 64 km de Setúbal e a 100 km de Lisboa.





O presidente da Câmara de Grândola, Luís Vital Alexandre destaca o número de postos de trabalho que se prevê que sejam criados:" as estimativas apontam para que em atividade plena esta infraestrutura possa vir a empregar um número próximo das mil pessoas".



A Câmara de Grândola aguarda a finalização dos procedimentos legais e ambientais para que as obras do projeto se possam iniciar "no menor espaço de tempo possível" defende o autarca que acrescenta: "para nós é estratégico e fundamental que ele se venha a concretizar e que evolua e tenha sucesso".