Isaltino diz que a Câmara da Amadora está a «invadir» território de Oeiras e quer erguer muralha de árvores

Isaltino Morais publicou um vídeo nas redes sociais que diz ser para denunciar o caso, onde refere que existem portões clandestinos em logradouros de habitações privadas nos limites do concelho da Amadora onde o acesso é feito pelo concelho de Oeiras.





Acrescenta que há mais de três anos que a Câmara de Oeiras pede explicações à autarquia da Amadora, mas nunca obteve resposta.







“Criaram aqui logradouros enormes (de habitações privadas) e atrevem-se a abrir portões clandestinos aqui para o território de Oeiras, para a serra de Carnaxide" afirma Isaltino Morais.





Diz também "este passeio aqui e parte da rotunda estão em território de Oeiras mas a verdade é que não foi acautelada a delimitação de territórios e invadiram então o território de Oeiras".





A Antena 1 pediu esclarecimentos à Câmara Municipal da Amadora, até agora sem resposta.



Segundo o autarca a Câmara de Oeiras vai iniciar uma intervenção no terreno com o objetivo deMas diz também que