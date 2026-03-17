País
Isaltino diz que a Câmara da Amadora está a «invadir» território de Oeiras e quer erguer muralha de árvores
O presidente da Câmara de Oeiras diz que a Câmara da Amadora está a «invadir» território do concelho vizinho para a construção de logradouros e dá o exemplo de uma rua e uma rotunda junto de novas urbanizações.
Fotografia: Câmara Municipal de Oeiras
Isaltino Morais publicou um vídeo nas redes sociais que diz ser para denunciar o caso, onde refere que existem portões clandestinos em logradouros de habitações privadas nos limites do concelho da Amadora onde o acesso é feito pelo concelho de Oeiras.
Acrescenta que há mais de três anos que a Câmara de Oeiras pede explicações à autarquia da Amadora, mas nunca obteve resposta.
“Criaram aqui logradouros enormes (de habitações privadas) e atrevem-se a abrir portões clandestinos aqui para o território de Oeiras, para a serra de Carnaxide" afirma Isaltino Morais.
Diz também "este passeio aqui e parte da rotunda estão em território de Oeiras mas a verdade é que não foi acautelada a delimitação de territórios e invadiram então o território de Oeiras".
A Antena 1 pediu esclarecimentos à Câmara Municipal da Amadora, até agora sem resposta.
Segundo o autarca a Câmara de Oeiras vai iniciar uma intervenção no terreno com o objetivo de erguer uma “muralha” de árvores entre os dois territórios. Mas diz também que espera que as duas Câmaras se possam entender para bem dos cidadãos de cada um dos municipios.