ISCTE lança plataforma analítica que permite comparar dados de Portugal com os da UE

Em comunicado, o Instituto para as Políticas Públicas e Sociais do Iscte (IPPS-ISCTE) indica que disponibilizou uma plataforma analítica para comparar e consultar indicadores de Portugal, dos estados-membros e da União Europeia "em domínios como a demografia, mercado de trabalho, desigualdade, proteção social, saúde, educação, habitação, justiça, ambiente e mobilidade".

A diretora executiva do IPPS-ISCTE, Isabel Flores, afirma no comunicado que "a originalidade deste Atlas está em ser simultaneamente um instrumento de análise comparada, um observatório eleitoral e uma ferramenta de política pública".

A plataforma, designada por "Atlas de Portugal na Europa", agrega indicadores em três secções divididos da seguinte forma: por país, em áreas sociais; comparações entre países e regiões; e análise de resultados eleitorais por grupos políticos.

Os dados de cada país podem ser consultados individualmente ou comparados com a média da União Europeia, numa ferramenta que, segundo os seus criadores, irá facilitar a compreensão das "variações eleitorais no território europeu".

A plataforma analítica oferece "uma fusão inédita de política e estatística num só lugar, a combinação de indicadores socioeconómicos com resultados eleitorais históricos (desde 1986) e a filiação dos partidos nas famílias políticas europeias (PPE, S&D, RE, etc.) e permite cruzar dados que estão ausentes de ferramentas como o Eurostat ou o OECD.Stat", lê-se no comunicado.

Isabel Flores chamou a atenção para a lógica da plataforma, que tem como objetivo enquadrar a situação de Portugal na Europa. Os utilizadores foram convidados "a olhar para os dados a partir de Portugal, situando o país no contexto europeu: isto cria uma narrativa analítica, não é apenas um repositório de dados", diz, citada no comunicado.

O "Atlas de Portugal na Europa" foi lançado na semana em que se assinala o Dia da Europa (09 de maio), para comemorar o ano em que se celebra os 40 anos da adesão de Portugal a Comunidade Económica Europeia (CEE), atual União Europeia (UE).