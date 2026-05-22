Ivo Rosa: "Quando um juiz é perseguido criminalmente" isso "diz respeito a todos os cidadãos"

Ivo Rosa, juiz que deixou a cair em 2021 a maior parte das acusações contra José Sócrates na Operação Marquês, disse numa entrevista ao jornalque o Ministério Público ultrapassou todos os limites nos últimos tempos ao abrir oito inquéritos-crime contra si.“Pretendo demonstrar quena sua atuação por proferir decisões com as quais alguém não concorda”, afirmou.O juiz defendeu que “as pessoas podem criticar as decisões que um juiz profere” e que “isso é próprio de uma democracia”, mas considerou “evidente que as coisas ultrapassaram esses limites”.Nesta entrevista ao, Ivo Rosa voltou a falar numa perseguição criminal, sublinhando que esta situação é ímpar na democracia portuguesa.. Não tenho conhecimento de que isto alguma vez tenha acontecido na democracia portuguesa”, declarou.“Todos estes inquéritos tiveram origem a partir de 9 de abril de 2021, após a decisão do processo Marquês. Até aí eu nunca tinha tido qualquer processo-crime e proferi milhares de decisões ao longo da minha carreira”, relembrou Ivo Rosa.Na semana passada, o juiz enviou uma carta ao presidente da República na qual acusa o Ministério Publico precisamente de perseguição.“Um juiz não está acima da lei, mas também não está abaixo dela. Investigaram as minhas contas bancárias, a questão fiscal, os contactos telefónicos, a localização celular e as viagens. Ninguém gosta de se sentir assim”, disse na entrevista divulgada na quinta-feira.