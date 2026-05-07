País
Já foram afastados 129 agentes da PSP e GNR nos últimos quatro anos
São quase 130 os elementos das forças de segurança afastados nos últimos quatro anos. Entre estes 47 são militares da GNR e 88 agentes da PSP, afastados por faltas ao serviço, violência domestica e ofensas à integridade.
Um número que tem aumentado desde a entrada em funções do novo ministro da Administração Interna Luís Neves.
Números revelados pelo Jornal Público no dia em que 16 elementos policiais detidos no âmbito dos casos de tortura e violações na esquadra da PSP do Rato, vão ser ouvidos no Campus da Justiça, em Lisboa.
Dos 16 detidos, dois são chefes da PSP e um civil, os restantes são todos polícias.