Já foram afastados 129 agentes da PSP e GNR nos últimos quatro anos

Um número que tem aumentado desde a entrada em funções do novo ministro da Administração Interna Luís Neves.

Sara Araújo de Almeida - RTP Antena 1





Números revelados pelo Jornal Público no dia em que 16 elementos policiais detidos no âmbito dos casos de tortura e violações na esquadra da PSP do Rato, vão ser ouvidos no Campus da Justiça, em Lisboa.





Dos 16 detidos, dois são chefes da PSP e um civil, os restantes são todos polícias.





O primeiro interrogatório está marcado para as 9h30, desta quinta-feira.