Já foram afastados 129 agentes da PSP e GNR nos últimos quatro anos

Já foram afastados 129 agentes da PSP e GNR nos últimos quatro anos

São quase 130 os elementos das forças de segurança afastados nos últimos quatro anos. Entre estes 47 são militares da GNR e 88 agentes da PSP, afastados por faltas ao serviço, violência domestica e ofensas à integridade.

RTP Antena 1 /
Foto: Nuno Patrício - RTP

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Um número que tem aumentado desde a entrada em funções do novo ministro da Administração Interna Luís Neves.
Sara Araújo de Almeida - RTP Antena 1

Números revelados pelo Jornal Público no dia em que 16 elementos policiais detidos no âmbito dos casos de tortura e violações na esquadra da PSP do Rato, vão ser ouvidos no Campus da Justiça, em Lisboa.

Dos 16 detidos, dois são chefes da PSP e um civil, os restantes são todos polícias.

O primeiro interrogatório está marcado para as 9h30, desta quinta-feira.

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