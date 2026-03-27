País
"Já não deu tempo". Grávida do Barreiro dá à luz antes de entrar na urgência de Santa Maria
Uma grávida transportada desde o Barreiro deu à luz antes de dar entrada no serviço de urgência do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Mãe e recém-nascido encontram-se bem.
Uma mulher que tinha parto agendado no Hospital do Barreiro acabou por ser levada pelos bombeiros até ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa.Fonte da Unidade Local de Saúde de Santa Maria, citada pela agência Lusa, confirmou que a grávida foi encaminhada pelo INEM. O parto ocorreu antes de esta entrar na urgência.O hospital ativou de imediato as equipas e mãe e bebé foram transportados para a maternidade.
Ouvido pela RTP, o comandante dos Bombeiros Voluntários do concelho da Moita, Pedro Ferreira, adiantou que "o alerta foi dado às 7h08".
"Supostamente, tinha uma indução de parto marcada para hoje às 9h00. De qualquer maneira, seguindo os nossos procedimentos, ligámos para o CODU, a VMER do Barreiro também veio ao nosso encontro, para se saber para onde é que ia esta grávida", descreveu Pedro Ferreira.
"Foi-nos dado o Hospital de Santa Maria e foi para lá que nos deslocámos mais a VMER do Barreiro", acrescentou.Questionado sobre as circunstâncias do parto, o comandante revelou que a equipa ainda fez uma paragem em Sete Rios, antes de chegar a Santa Maria: "No parque de estacionamento, já não deu tempo. A vida não espera e temos uma menina cá".
"A vida não espera" foi precisamente uma das frases escritas pelos Bombeiros Voluntários do Concelho da Moita na sua conta do Instagram.
"Genabu Balde tinha um parto induzido programado para o Hospital do Barreiro, hoje mesmo, às 9h00. Mas a vida não quer saber de marcações — e o seu transporte foi desviado pelo CODU para o Hospital de Santa Maria", lê-se no post.
"Foi então que o bebé decidiu que era mesmo ali, naquele momento, que iria nascer. Sem tempo para mais demoras, sem paredes de maternidade à volta — apenas o conforto possível de uma ambulância de socorro e a experiência dos Operacionais dos Bombeiros Voluntários do Concelho da Moita, que garantiram que esta chegada ao mundo fosse feita com toda a segurança e dedicação", relatam os bombeiros.
"A vida não espera" foi precisamente uma das frases escritas pelos Bombeiros Voluntários do Concelho da Moita na sua conta do Instagram.
"Genabu Balde tinha um parto induzido programado para o Hospital do Barreiro, hoje mesmo, às 9h00. Mas a vida não quer saber de marcações — e o seu transporte foi desviado pelo CODU para o Hospital de Santa Maria", lê-se no post.
"Foi então que o bebé decidiu que era mesmo ali, naquele momento, que iria nascer. Sem tempo para mais demoras, sem paredes de maternidade à volta — apenas o conforto possível de uma ambulância de socorro e a experiência dos Operacionais dos Bombeiros Voluntários do Concelho da Moita, que garantiram que esta chegada ao mundo fosse feita com toda a segurança e dedicação", relatam os bombeiros.