Jihadista português. Procuradoria-Geral da República vai apresentar pedido de extradição ao Iraque

Nero Saraiva foi, durante anos, considerado um dos jihadistas mais perigosos e procurados em todo o mundo. Nero Saraiva está preso no Iraque, mas está em curso o pedido de extradição elaborado pela Procuradoria-Geral da República.