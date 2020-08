Joacine Katar Moreira considera que "todos estão em risco quando a extrema direita se sente impune

Numa declaração enviada à agência Lusa, a deputada não inscrita escreve que a este tipo de ameaças começam sempre pelos bodes-expiatórios até atingir o coração da democracia. Joacine pede que ninguém seja cúmplice com o silêncio e passividade e considera que "luta contra o racismo exige posicionamentos políticos inequívocos em defesa dos Direitos Humanos".