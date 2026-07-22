Jogos Santa Casa assumem "efeito nocivo" da Raspadinha e admitem alterações

Jogos Santa Casa assumem "efeito nocivo" da Raspadinha e admitem alterações

A Santa Casa da Misericórdia admite estar preocupada com o aumento da dependência nas apostas.

Andreia Brito com Frederico Moreno - RTP Antena 1 /

Fotografia: Andreia Brito

VER MAIS
No programa da Antena 1, Consulta Pública, Cátia Candeias, da Unidade de Jogo Responsável dos Jogos Santa Casa, afirma que “os Jogos Santa Casa não negam que, principalmente a Raspadinha, têm esse efeito nocivo. Estamos a trabalhar para que possamos melhorar as nossas medidas referentes ao jogo problemático”.

Assegura que “estamos a equacionar uma série de medidas, concretamente em relação à Raspadinha. Infelizmente ainda não consigo divulgar se está para breve alguma especifica à autoexclusão da raspadinha”.

Questionada pelo jornalista Frederico Moreno sobre se a instituição “admite que no futuro possa haver um mecanismo de autoexclusão para a Raspadinha”, Cátia Candeias diz que “poderá ser esse o caminho. Pode ser esse um dos caminhos”.

A Raspadinha é aliás uma preocupação da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO). Natália Nunes, coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da DECO adianta que “deparamo-nos com famílias que tiveram de avançar para tribunal para pedir a insolvência. A declaração de insolvência é quase o último recurso em termos financeiros”.

É a questão financeira o que mais leva jogadores e famílias até à DECO. “Muitas vezes, para manter o vício, acabam por esgotar as poupanças, mas também recorrer ao crédito. E na iminência de entrar em rutura, é esse o momento em que nos batem à porta”, revela Natália Nunes.

Outra preocupação da DECO é o jogo ilegal. Preocupação partilhada por Bernardo Neves. Diz o secretário-geral da Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online assume que "a nossa principal preocupação é o jogo ilegal que em Portugal ainda tem 40 por cento dos utilizadores de jogo e apostas online apostam em sites ilegais. E atenção: isto é só aqueles que sabemos”. E acrescenta “estamos a falar de 370 milhões de euros em receitas brutas de jogo”.

O jogo online existe em Portugal há uma década e “tem crescido mais do que o jogo territorial” explica Bernardo Neves. E defende que “muitos anos antes de aparecer o jogo online, as estatísticas falavam de 50 por cento da população portuguesa praticar atividade de jogo a dinheiro. Não foi uma coisa que surgiu com o jogo online”.

A atratividade é mais forte no jogo online” avisa Pedro Hubert. O psicólogo e diretor do Instituto de Apoio ao Jogador refere que “entre o jogo recreativo e a dependência, a progressão tem sido mais rápida”, nomeadamente entre os mais novos.

“Agora são muito os jovens, há uma moda, uma cultura do jogo, e é onde tem havido um aumento maior no número de jogadores. Cada vez recebemos mais jovens com 18/19 anos e que começaram a jogar com 16/17 anos”, adianta.

O jogo online representa receitas significativas para o Estado português. Receitas que têm vindo a crescer. No ano passado, em impostos, os cofres públicos encaixaram mais de 350 milhões de euros, com as apostas na internet.

O Governo promete apresentar, este verão, novas leis para atualizar as regras do jogo online. Sendo que tem sido grande a discussão na Assembleia da República, nomeadamente sobre os limites à publicidade destas plataformas.

A jornalista Madalena Salema faz-nos um resumo das posições dos partidos políticos, nesta matéria que tem estado em debate no Parlamento, embora ainda sem avanços.
 
“Cada jogador afeta entre seis a dez pessoas”
Não podemos falar da perturbação do jogo como afetando apenas o jogador”. O alerta vem de Rita Vieira. A assistente técnica do Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD), a trabalhar na Unidade de Intervenção no Jogo, explica que “cada jogador afeta entre seis a dez pessoas dentro da sua rede. O impacto é ainda maior do que os números mostram”.

“Esta é uma vulnerabilidade que a pessoa tem para o resto da vida”, lamenta Rita Vieira. É por isso que defende que “a família pode reconhecer que precisa de ajuda para si própria independentemente do jogador o admitir”.

Que o diga Jorge Antunes. É jogador em recuperação há cinco anos e no seu testemunho no programa Consulta Pública admite que “joguei 25 anos sem ninguém saber e quando fui descoberto foi um choque para a família”.

Na opinião de Jorge Antunes “ainda se fala pouco sobre o problema” até porque “o jogador não pede ajuda. Só pede ajuda em último caso e normalmente para resolver a questão financeira e não para resolver a dependência”.

E porquê? “É difícil falar com a família sobre as loucuras que se fez para ter dinheiro para o jogo”, revela.

Jorge Antunes faz parte do universo de que fala Rita Mendes. A psiquiatra do ICAD e especialista no Jogo a Dinheiro lembra os dados do inquérito nacional realizado pelo instituto em 2022: “em Portugal temos 50 por cento de jogadores recreativos. Jogadores com alguns problemas são 1,3 por cento e jogadores patológicos são 0.5 por cento”.

A clínica refere que a abordagem para tratar um jogador compulsivo é semelhante à intervenção noutras dependências, até porque “há cada vez mais evidências científicas de mecanismos neurobiológicos presentes em pessoas com dependência de álcool e cocaína que também existem no jogador patológico”.

O programa Consulta Pública é moderado pelo jornalista Frederico Moreno.
PUB
PUB