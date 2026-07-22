Jogos Santa Casa assumem "efeito nocivo" da Raspadinha e admitem alterações

No programa da Antena 1,, Cátia Candeias, da Unidade de Jogo Responsável dos Jogos Santa Casa, afirma que “”.Assegura que “”.Questionada pelo jornalista Frederico Moreno sobre se a instituição “”.A Raspadinha é aliás uma preocupação da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO). Natália Nunes, coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da DECO adianta que “”.É a questão financeira o que mais leva jogadores e famílias até à DECO. “”, revela Natália Nunes.Outra preocupação da DECO é o jogo ilegal. Preocupação partilhada por Bernardo Neves. Diz o secretário-geral da Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online assume que "”. E acrescenta “”.O jogo online existe em Portugal há uma década e “” explica Bernardo Neves. E defende que “”.” avisa Pedro Hubert. O psicólogo e diretor do Instituto de Apoio ao Jogador refere que “”, nomeadamente entre os mais novos.

“Agora são muito os jovens, há uma moda, uma cultura do jogo, e é onde tem havido um aumento maior no número de jogadores. Cada vez recebemos mais jovens com 18/19 anos e que começaram a jogar com 16/17 anos”, adianta.





No ano passado, em impostos, os cofres públicos encaixaram mais de 350 milhões de euros, com as apostas na internet.



O Governo promete apresentar, este verão, novas leis para atualizar as regras do jogo online. Sendo que tem sido grande a discussão na Assembleia da República, nomeadamente sobre os limites à publicidade destas plataformas.



A jornalista Madalena Salema faz-nos um resumo das posições dos partidos políticos, nesta matéria que tem estado em debate no Parlamento, embora ainda sem avanços.

O jogo online representa receitas significativas para o Estado português. Receitas que têm vindo a crescer.O Governo promete apresentar, este verão, novas leis para atualizar as regras do jogo online. Sendo que, nomeadamente sobre os limites à publicidade destas plataformas.A jornalista Madalena Salema faz-nos um resumo das posições dos partidos políticos,

“Cada jogador afeta entre seis a dez pessoas”

“Não podemos falar da perturbação do jogo como afetando apenas o jogador”. O alerta vem de Rita Vieira. A assistente técnica do Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD), a trabalhar na Unidade de Intervenção no Jogo, explica que “cada jogador afeta entre seis a dez pessoas dentro da sua rede. O impacto é ainda maior do que os números mostram”.

“Esta é uma vulnerabilidade que a pessoa tem para o resto da vida”, lamenta Rita Vieira. É por isso que defende que “”.Que o diga Jorge Antunes. É jogador em recuperação há cinco anos e no seu testemunho no programaadmite que “”.Na opinião de Jorge Antunes “” até porque “”.E porquê? “”, revela.Jorge Antunes faz parte do universo de que fala Rita Mendes. A psiquiatra do ICAD e especialista no Jogo a Dinheiro lembra os dados do inquérito nacional realizado pelo instituto em 2022: “”.A clínica refere que a abordagem para tratar um jogador compulsivo é semelhante à intervenção noutras dependências, até porque “”.

O programa Consulta Pública é moderado pelo jornalista Frederico Moreno.