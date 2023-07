A reportagem "Éramos tantos" foi exibida no ano passado no programa Linha da Frente. Retrata a desertificação de Alcoutim, o concelho menos povoado do país.



Desde os anos 60 já perdeu três quartos da população, uma tendência que se mantém apesar dos esforços de alguns jovens que tentam explorar o potencial deste território do nordeste algarvio.



O trabalho agora premiado conta com imagem de João Junça e edição de Paulo Nunes.