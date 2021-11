Jornalistas da RTP vencem Prémios Gazeta em televisão e rádio

A reportagem Confinado na Aldeia, uma reportagem feita exclusivamente com o telemóvel, recebeu o maior prémio do jornalismo.



Na rádio, a RTP também arrecadou outro prémio com a reportagem Goodbye Europa da jornalista Carolina Ferreira e Miguel Soares.



Os Prémios Gazeta são uma iniciativa do Clube de Jornalistas.