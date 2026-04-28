País
José Sócrates e Armando Vara ficam livres dos crimes de corrupção passiva em junho por prescrição
Já os crimes de corrupção ativa ligados ao empreendimento de Vale do Lobo devem prescrever até ao final desta semana.
A informação foi avançada pelo Correio da Manhã que cita advogados ligados à Operação Marquês.
Nesta situação há, para já, dois arguidos que saem beneficiados com a situação. São eles: Diogo Gaspar Ferreira e Rui Horta e Costa.
Nesta situação há, para já, dois arguidos que saem beneficiados com a situação. São eles: Diogo Gaspar Ferreira e Rui Horta e Costa.