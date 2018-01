Judiciária faz buscas na Fundação O Século

RTP04 Jan, 2018, 16:10 / atualizado em 04 Jan, 2018, 16:32 | País

A RTP apurou que as suspeitas incidem sobre dois dirigentes em concreto: o presidente e o vice-presidente da Fundação O Século, que deverão ser constituídos arguidos.



As buscas concentraram-se na sede da Fundação em São Pedro do Estoril.



Segundo a edição online do jornal Correio da Manhã, as autoridades investigam a alegada utilização de cartões de crédito da instituição particular de solidariedade social para o pagamento de gastos pessoais, nomeadamente “jantares e viagens”, assim com a “contratação abusiva de familiares dos dirigentes para cargos na instituição”.



Instituída em 1998, a Fundação O Século deu seguimento ao trabalho desenvolvido pela Colónia Balnear Infantil O Século, nascida em 1927 pela mão do então diretor do jornal com o mesmo título, João Pereira da Rosa.