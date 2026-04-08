Judiciária fez buscas no Hospital de Santo António por suspeitas de obras irregulares

"Na sequência de diligências realizadas hoje pela PJ no Hospital Santo António, o conselho de administração vem esclarecer que se centram em factos alegadamente praticados por um técnico superior da instituição", referiu o hospital, contactado pela Lusa.As obras, autorizadas por um ex-dirigente, terão sido realizadas por ajuste direto e denunciadas à Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS) que considerou já existir relevância criminal.As obras em causa prendem-se com pinturas e encerramento de duas salas no Centro de Genética Médica Jacinto de Magalhães, por ajuste direto, alegando uma urgência que o Tribunal de Contas não considerou justificada.O processo corre no Ministério Público. A RTP apurou que o Conselho de Administração já se reuniu com os agentes responsáveis e garante total cooperação.As suspeitas já chegaram também ao Tribunal de Contas, que propôs uma multa. A Instituição contestou e vai ser ouvida em Tribunal no próximo dia 22.