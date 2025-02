A RTP apurou que a defesa de Mota Botelho alegou várias nulidades, erros e proibições, mas o juiz-conselheiro do Ministério Público junto do Supremo indeferiu todas estas iniciativas. As alegadas vítimas contaram que recebiam 25 euros por cada ato e descreveram ao pormenor o quarto, a casa e a viatura do juiz.