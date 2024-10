No processo do BES foi reproduzido esta terça-feira o depoimento de Pedro Queiroz Pereira gravado antes de morrer. O empresário acusou Ricardo Salgado de mentir e de ter tentado comprar Marcelo Rebelo de Sousa.

Já o ex-presidente do Conselho de Administração do BPI, Fernando Ulrich considerou que faltam arguidos no processo e diz não entender como só conhece apenas três.