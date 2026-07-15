Justiça: "Tudo está na mesma, basta ver a inação do Ministério", acusa Fernando Negrão

A crítica é feita pelo antigo ministro da Justiça no programa da Antena 1,. Fernando Negrão diz que “”.Para Negrão, que é um dos signatários do Manifesto dos 50, um dos grandes problemas do setor é”, lamenta.Defende por isso "”, conclui.O tempo da resolução de processos judiciais pode levar a, é o receio de Maria José Fernandes.A procuradora-geral adjunta jubilada admite que “”, mas, ao mesmo tempo, refere que “”.Maria José Fernandes lamenta ainda que as críticas feitas ao setor sejam mal recebidas dentro da Justiça. “”, revela.João Caupers entende que “”.O antigo presidente do Tribunal Constitucional adianta que “”.”, o aviso é feito por José Santos Cabral.

O Juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça critica ainda os diversos ministros que tutelaram a Justiça: “muitos dos ministros que passaram por esta pasta, passaram sem realmente terem uma visão do que era necessário fazer”.

“Faltam 1900 oficiais de Justiça. É humanamente impossível dar seguimento aos processos”





A presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais explica que o tempo que os processos levam a ter uma decisão final deve-se muito àquilo que considera ser “a pior realidade”. Regina Soares refere-se à falta de recursos: “faltam 1900 oficiais de Justiça. Aposenta-se um oficial por dia”.

”.A representante dos funcionários judiciais denuncia que “”.”, revela João Paulo Dias do Observatório Permanente de Justiça.”, entende João Paulo Dias.”, avisa.

Defende por isso que “não podemos olhar para a Justiça apenas em matéria de leis, mas também de organização e de pessoas”.

“Vivemos tempos de voyeurismo jurídico”





No programa Consulta Pública o bastonário da Ordem dos Advogados é perentório: “vivemos tempos de voyeurismo jurídico” dando como exemplo a importância que se atribui aos megaprocessos.

”, atira João Massano.E vai mais longe nas críticas: “”.João Massano questiona se “”. “”, acrescenta.Nouma das questões em debate foi a violação do segredo de Justiça e a comunicação dos passos e das decisões relacionadas com os processos.Mariana Flor defende que "”.A jornalista da RTP especialista em questões de Justiça diz não compreender a falta de informação em megaprocessos que envolvem decisores políticos. “”, questiona.

"Não se pode deixar as pessoas sem saber o que está em causa quando estamos a falar de decisores políticos”, conclui.





Tribunal de Faro enfrenta problemas de infiltrações e degradação. Sempre que chove, há água a entrar no edifício e funcionários queixam-se de trabalhar em condições difíceis. A Comarca diz que a solução depende das entidades responsáveis pelo imóvel e pelos equipamentos da Justiça e alerta que há outros tribunais do Algarve com problemas semelhantes. Há mais de dez anos que o. Sempre que chove, há água a entrar no edifício e funcionários queixam-se de trabalhar em condições difíceis. A Comarca diz que a solução depende das entidades responsáveis pelo imóvel e pelos equipamentos da Justiça e

O programaé moderado pelo jornalista da Antena 1, Frederico Moreno.