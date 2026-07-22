País
Kristin seis meses. Ainda há casas sem telhado, problemas nas comunicações e muitas árvores caídas
Seis meses depois da tempestade Kristin, ainda há casas sem telhado na região de Leiria. O presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Lopes, diz que as dificuldades na reposição e reparação destes estragos devem-se, em muitos casos, à falta de apoios, mas também à falta e escassez de mão de obra.
A autarquia recebeu 10 mil pedidos de apoio e já conseguiu responder a 70 por cento dessas solicitações.
Também derivado desta tempestade que ocorreu em janeiro deste ano, continua a haver dificuldades na rede de comunicações, no concelho de Abrantes.
De acordo com as autoridades há ainda cerca de 1600 clientes com dificuldades no acesso à internet.
Uma outra preocupação para o autarca da região são as árvores que ainda se encontram tombadas pelo vento, que podem dificultar os trabalhos em caso de incêndio.
O presidente da autarquia, Manuel Jorge Valamatos, deu conta à RTP Antena 1 de que vai avançar com verbas próprias, para recuperar infraestruturas afetadas pelas tempestades do início do ano.
Infraestruturas da responsabilidade do muncípio, mas também outras que a intervenção camarária vai acabar por cobrir a falta de apoio do Estado.
O presidente da Câmara Municipal de Abrantes queixa-se mesmo de ter ficado para segundo plano, reconhecendo contudo que o Governo teve de priorizar os estragos provocados pela tempestade Kristin.