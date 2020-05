Lares do concelho da Covilhã retomam visitas a partir de 01 de junho

A medida foi concertada no âmbito de uma reunião que esta autarquia teve com os responsáveis das instituições particulares de solidariedade social do concelho, que manifestaram preocupação quanto à possibilidade de cumprirem todas as diretivas das autoridades de saúde a tempo de as visitas serem retomadas já a partir de segunda-feira.

"Assim, foi consensualmente entendida como medida aconselhável e prudente que a reabertura a visitantes por parte das estruturas residenciais para idosos do concelho da Covilhã só se efetue a partir do dia 01 de junho, a fim de garantir até essa data todas as condições de segurança aos utentes, colaboradores e visitantes, cumprindo todos os requisitos determinados pela Direção Geral da Saúde", aponta a informação.

O município presidido por Vítor Pereira explica ainda que a decisão, expressa na reunião, contou com parecer favorável da Autoridade de Saúde Pública da Cova da Beira, que recomenda ainda a articulação de todas as instituições com aquela entidade para a implementação das orientações emanadas.

Portugal contabiliza 1.190 mortos associados à covid-19 em 28.583 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais seis mortos (+0,5%) e mais 264 casos de infeção (+0,9%).

Das pessoas infetadas, 673 estão hospitalizadas, das quais 112 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados é de 3.328.