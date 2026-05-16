Liberdades cívicas estão em declínio em Portugal e na Europa

O documento destaca que foram propostas ou aprovadas leis restritivas em sete países no ano passado.

Elaborado pelo Fórum Cívico Europeu e pelos seus parceiros no terreno, o relatório conclui que as restrições à sociedade civil estão a tornar-se institucionalizadas e generalizadas em todo o continente.



São ainda apontadas “acusações infundadas contra ONG” no Parlamento Europeu e nos parlamentos de cada país, assim como “a disseminação de legislação e retórica sobre ‘agentes estrangeiros’ e restrições ao direito de manifestação”.



“Padrões restritivos estão a ser cada vez mais adotados, legitimados e reforçados a nível da UE”, vinca o documento.





Portugal registou em 2025 um grande declínio das liberdades cívicas, segundo um relatório do Fórum Cívico Europeu. O texto destaca que a participação cívica no país está mais frágil.Este fórum é uma rede que junta mais de uma centena de associações e organizações não-governamentais europeias.Quanto à realidade europeia,