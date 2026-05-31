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Lição do Fogo. Impactos do maior incêndio em Portugal
Uma noite de tempestade em agosto provocou, no ano passado, o maior incêndio de que há registo em Portugal. Os raios que caíram em Piódão deram origem às chamas que, durante 11 dias, atravessaram vários concelhos dos distritos de Coimbra, Guarda e Castelo Branco. Morreram quatro pessoas
Foi em Agosto de 2025 que se registou o maior incêndio de sempre em Portugal. O fogo que deflagrou no Piódão acabou por resultar em mais de 64 mil hectares de área ardida.