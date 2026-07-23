Liga dos Bombeiros quer fazer nascer licenciatura em Ciências de Proteção Civil e Bombeiros

Liga dos Bombeiros quer fazer nascer licenciatura em Ciências de Proteção Civil e Bombeiros

A Liga dos Bombeiros Portugueses quer criar uma licenciatura em Ciências de Proteção Civil e Bombeiros. Os primeiros passos vão ser dados esta tarde com a assinatura de um protocolo que envolve a Escola Nacional de Bombeiros e o Instituto Superior de Ciências Policiais.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Jorge Esteves - RTP

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A expectativa é que o desenho do curso avance dentro de poucos meses para que, em 2027, já estejam estabelecidas as primeiras turmas.

À RTP Antena 1, o presidente da Liga, António Nunes, explica que esta licenciatura viria colmatar uma necessidade ao nível dos comandos dos corpos de bombeiros.
De acordo com o dirigente da Liga, a licenciatura é um caminho para a profissionalização dos bombeiros portugueses.
A Liga dos Bombeiros Portugueses antecipa já alterações à lei para enquadrar o nível de profissionalização de pelo menos um dos elementos do comando das corporações.

Um lugar que deve ser ocupado, na opinião de António Nunes, pelos licenciados no curso de Proteção Civil e Bombeiros.
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