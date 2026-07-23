País
Liga dos Bombeiros quer fazer nascer licenciatura em Ciências de Proteção Civil e Bombeiros
A Liga dos Bombeiros Portugueses quer criar uma licenciatura em Ciências de Proteção Civil e Bombeiros. Os primeiros passos vão ser dados esta tarde com a assinatura de um protocolo que envolve a Escola Nacional de Bombeiros e o Instituto Superior de Ciências Policiais.
A expectativa é que o desenho do curso avance dentro de poucos meses para que, em 2027, já estejam estabelecidas as primeiras turmas.
À RTP Antena 1, o presidente da Liga, António Nunes, explica que esta licenciatura viria colmatar uma necessidade ao nível dos comandos dos corpos de bombeiros.De acordo com o dirigente da Liga, a licenciatura é um caminho para a profissionalização dos bombeiros portugueses. A Liga dos Bombeiros Portugueses antecipa já alterações à lei para enquadrar o nível de profissionalização de pelo menos um dos elementos do comando das corporações.