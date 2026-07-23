Liga dos Bombeiros quer fazer nascer uma licenciatura em Ciências de Proteção Civil e Bombeiros

A expectativa é que o desenho do curso avance dentro de poucos meses para que, em 2027, já estejam estabelecidas as primeiras turmas.





À RTP Antena 1, o presidente da Liga, António Nunes, explica que esta licenciatura viria colmatar uma necessidade ao nível dos comandos dos corpos de bombeiros.De acordo com o dirigente da Liga, a licenciatura é um caminho para a profissionalização dos bombeiros portugueses.A Liga dos Bombeiros Portugueses antecipa já alterações à lei para enquadrar o nível de profissionalização de pelo menos um dos elementos do comando das corporações.





Um lugar que deve ser ocupado, na opinião de António Nunes, pelos licenciados no curso de Proteção Civil e Bombeiros.